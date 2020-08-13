Тегеран, , 11:00 — REGNUM 12 августа полиция Исламской Республики Иран (ИРИ) заявила, что готова к любого вида сотрудничеству с полицейскими силами государств-членов ОЭС в области борьбы с транснациональной преступностью, наркотрафиком и развития полицейской дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель командующего международной полицией Ирана бригадный генерал Казем Моджтабаи на встрече с заместителем генерального секретаря ОЭС Джандосом Асановым высоко оценил связи между иранской полицией и должностными лицами ОЭС, заявив, что в связи со сложившейся ситуацией конференции пограничных командиров и должностных лиц по борьбе с наркотиками стран-членов ОЭС будут проходить в формате видеоконференции.

Выразив удовлетворение по поводу проведения встреч, чиновник ОЭС призвал использовать возможности международной полиции Ирана и развивать коммуникацию между сторонами с целью совершенствования механизмов безопасности.