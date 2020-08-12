Минск, , 23:51 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко к отставке. Соответствующее заявление она сделала в интервью белорусской службе американского «Радио Свобода»

Светлана Алексиевич Sergento

Алексиевич считает, что режим Лукашенко развязал войну против собственного народа и он должен как можно скорее уйти из власти. Писательница отмечает, что то, что творится на улицах белорусских городов, когда силовики избивают простых граждан — просто чудовищно, а по ночам вообще ведутся боевые действия.

Также лауреат призвала сформировать Комитет национального спасения и заявила, что результаты выборов сфальсифицированы.

От Лукашенко Алексиевич потребовала немедленно уйти в отставку.

«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво!..» Но не выйдет уже, кровь. Уйди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью», — сказала она.