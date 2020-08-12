Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Пост главы Пентагона после президентских выборов в США может не сохраниться за Марком Эспером, сообщает 12 августа Bloomberg.

Марк Эспер Jbsa.mil

Согласно данным источников агентства, Эспер может лишиться своего нынешнего поста даже в том случае, если действующий президент Штатов Дональд Трамп изберётся на второй срок.

Источники также рассказали, что Эспер и сам собирается завершить свою работу на посту министра обороны, о чём он уже якобы объявил в узком кругу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах июня на фоне расовых беспорядков в США Трамп, по данным NBC, рассматривал возможность отставки Эспера из-за спора о привлечении военнослужащих к подавлению протестов.

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