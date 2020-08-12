Минск, , 23:41 — REGNUM Российские дипломаты намерены посетить задержанных белорусским КГБ граждан России 13 августа. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Напомним, что накануне выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, белорусское КГБ задержало 33 граждан России, которые находились в Минске транзитом. Белорусские власти посчитали, что организованная группа граждан России заслана в страну якобы для дестабилизации обстановки накануне выборов. Тем не менее никаких доказательств белорусская сторона не предъявила.

Российские дипломаты находятся в контакте с белорусской стороной по вопросам освобождения задержанных. Посол Мезенцев выразил надежду, что освобождение произойдет в ближайшее время.