Минск, , 23:37 — REGNUM Жителя ряда районов Минска сообщают, что в городе перестает работать общественный транспорт. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Сообщается, что жители ряда районов Минска обратили внимание, что общественный транспорт днем перестал ходить по городу. Официальных комментариев от «Минсктранса» получить не удалось.

Однако один из водителей автобуса подтвердил, что как минимум в микрорайоне Малиновка движение общественного транспорта прекращено.

Напомним, что в белорусской столице и других крупных городах страны не стихают массовые акции протестов против результатов выборов президента и режима Александра Лукашенко.