13 августа 2020 | Время чтения 13 мин

Нынешний и бывший послы России в Белоруссии сделали странные заявления, позволяющие усомниться в их адекватности. Российских граждан избивают, грабят и лишают свободы, и за это белорусские власти получают комплименты от МИД РФ.

Сергей Артёменко, , 08:55 — REGNUM Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в нынешней ситуации, сложившейся в Белоруссии, пожелал акцентировать внимание на позитивных сторонах взаимодействия Москвы и Минска. Об этом он заявил 11 августа в эфире телеканала «Россия 24», комментируя освобождение властями постсоветской республики избитых и задержанных российских журналистов.

Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев Belarus.mid.ru

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Дипломат отметил, что российские журналисты «занимались здесь исполнением своего журналистского долга». Посол назвал своим «коллегой» отпущенного МВД Белоруссии российского журналиста Максима Солопова из издания «Медуза».

Мезенцев сообщил также, что отпущены Илья Питалев, Дмитрий Колюжный и Никита Телиженко. По его словам, вечером 10 августа были «отпущены» Семён Пегов, Владислав Ездок, Антон Старков и Дмитрий Ласенко — их представитель МИД РФ также назвал своими коллегами.

«И мы ждём скорейшего завершения процедур, итогом которых Артём Важенков и Игорь Рогов покинут то заведение системы ГУВД Минска, в котором они находились последние часы», — сообщил он.

Дмитрий Мезенцев Kremlin.ru

Говоря о проблемах с работой в Белоруссии журналистов российских изданий, посол России поведал о сотрудничестве Минска и Москвы в ЕАЭС, СНГ и тому подобном. Мезенцев рассказал о послании Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, подчеркнул усилия белорусского лидера в развитии отношений с Россией.

Речь посла выглядела странно, учитывая, что именно Лукашенко в конце 2019 года заблокировал углубление экономической интеграции с Россией в формате Союзного государства. Мезенцев присутствовал на оглашении послания Лукашенко, в котором содержались лживые обвинения в адрес России.

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Снова перейдя к вопросу сложностей, возникающих у партнёров представителя официальной Москвы при освобождении задержанных в Минске российских журналистов, Мезенцев сказал: «Мы должны находить в себе мужество и мудрость и не трактовать это как угрозу стратегии наших отношений — братских, товарищеских, исторических, особенно в год Великой Победы».

«Мы говорили о том, что причиной задержания наших журналистов явилось то, что у них не было официальной аккредитации на ведение журналистской деятельности. И то, что белорусские партнёры, белорусская сторона пошла на освобождение — это тоже добрый знак и, действительно, шаг заинтересованный, товарищеский. Сейчас мы тоже делаем на этом акцент вместе с министерством иностранных дел и департаментом печати, которые непосредственно взаимодействуют с журналистскими пулами — и отраслевыми, и во взаимодействии с представителями СМИ. Мы просим, если нет аккредитации, не заниматься журналистской деятельностью, потому что это вызовет законные обоснованные действия белорусской стороны», — добавил Мезенцев.

Он также обратил внимание на фактор пандемии и связанные с нею особенности пересечения российской границы. Беседовавший с ним сотрудник российского телеканала понял это как рекомендацию «быть аккуратным с такими поездками» — в охваченную массовыми протестами Белоруссию.

Примечательно: только в Белоруссии российских журналистов (в том числе сотрудников российских СМИ из числа белорусских граждан) подвергают постоянным жестоким избиениям и лишению свободы, ломая дорогие камеры и уничтожая отснятый материал. Ни в Британии, ни в США, ни где-либо ещё, а именно в той самой Белоруссии, которая позиционирует себя «последним союзником России», частью Союзного государства, «братской» и так далее.

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Как же при таких прекрасных, судя по эпитетам Мезенцева, отношениях Москва и Минск дошли до жизни такой, что Комитет госконтроля Белоруссии обвиняет Россию во вмешательстве в белорусскую политику с деструктивными намерениями, а Совбез Белоруссии тоже публично обвиняет Россию де-факто в начале интервенции руками частных военных кампаний? Как так вышло, что при таком братстве, при таком взаимопонимании и едва ли не любви Александр Лукашенко берёт в заложники российских граждан оптом и в розницу, под утро и средь бела дня, в центре Минска и в областном санатории? Как такое в принципе возможно между союзниками?

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Мезенцев выдаёт желаемое за действительное, говоря о наличии некоей стратегии отношений между Москвой и Минском. Украинский кризис, «война 08.08.08» и секционная война Запада против России и другие моменты истины позволяют сделать очевидный вывод: никакой стратегии на практике нет, нет Союзного государства и нет союзничества.

Есть систематическое самоунижение державы перед лимитрофом. Есть огромные проблемы и нежелание их даже проговаривать, не то что решать. Есть твёрдое намерение и в дальнейшем забалтывать прекрасные инициативы, выхолащивать перспективные проекты и оправдывать любое свинство, откровенно фашистские практики ссылкой на Великую Отечественную войну.

Лукашенко неоднократно для особо непонятливых повторял: он считает Отечественные войны «не нашими войнами». Такая позиция — не просто слова, но практика, подкреплённая делами в рамках государственной политики «белорусизации».

Готовясь к несению дипломатической службы, Мезенцев обязан был изучить страну пребывания детально. При этом не мог остаться вне внимания будущего посла такой факт, как удаление из белорусских учебников термина «Отечественная война 1812 года». Или позорная история с актом вандализма в отношении памятника герою Отечественной войны 1812 года генералу Якову Кульневу: власти Белоруссии пальцем не пошевелили, чтобы расследовать это преступление и наказать виновных. Отношение к Великой Отечественной войне лучше всего характеризует запрет на проведение в Белоруссии шествия участников международной акции «Бессмертный полк».

Озвученные послом России ссылки на общую историю и прочее в Белоруссии не работают, как не работают они на Украине, в Прибалтике и Средней Азии. Сам факт наличия обязательной аккредитации российских журналистов в Белоруссии говорит о том, что под болтовню об интеграции, укреплении и расширении пресловутого «братства» не сделано элементарного, минимально возможного.

Посол России не должен лебезить и пресмыкаться перед белорусскими карателями, умоляя освободить российских журналистов, блогеров и других граждан, подвергнутых избиениям, уничтожению их собственности и лишению свободы без доказанной вины в чём-либо реально серьёзном с точки зрения уголовного права. Посол России Дмитрий Мезенцев — в первую очередь посол России, представляющей российское государство в постсоветской республике. Его поведение в нынешней ситуации заставляет задуматься: унижается ли так посол Буркина-Фасо во Франции?

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Вскоре после выхода интервью с российским послом председатель «Союза журналистов России» Владимир Соловьёв заявил, что прекрасно понимает Мезенцева как бывшего журналиста. По данным СЖР, за предыдущие три дня в Белоруссии было задержано и подвергнуто насилию около 50 журналистов — в том числе и российских. Соловьёв отметил, что в другой части Союзного государства идёт «охота на людей с камерами».

Владимир Соловьёв Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Соловьёв сообщил о намерении и далее сотрудничать с официозным «Союзом журналистов Беларуси» и его руководителем Андреем Кривошеевым — то есть с теми, кто демонизирует Россию и помогает расправляться с русофилами, соучаствует в политических репрессиях и пишет на российские темы по принципу «или плохо, или ничего». Именно члены СЖБ, включая Кривошеева, активно распространяют русофобские фейки, представляя Россию как источник военной и экономической угрозы, опускаясь до бульварной ругани в отношении российского руководства и российского бизнеса.

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Не остался в стороне от комментариев на злободневную тему и бывший посол России в Белоруссии (в 2006—2018 годах) Александр Суриков. Он заявил 12 августа в интервью агентству «Интерфакс», что уверен в победе Александра Лукашенко с подавляющим перевесом, а также прокомментировал не утихающие волнения в другой части Союзного государства.

«Конечно, в Белоруссии есть оппозиция. Это в основном молодежь. Большая часть — это Белорусский союз молодежи, а другая ее часть — так называемый «младый фронт», руководство которого базируется в Чехии и выступает против Лукашенко. Он у власти 26 лет, и, я так понимаю, публике становится скучновато с одним и тем же лидером. Я отношу происходящее к обычным предвыборным ситуациям, просто сейчас более жесткий подход. Главное здесь — не Белоруссия, как вы понимаете, а цель — разорвать Россию и Белоруссию», — поведал Суриков.

Александр Суриков Belarus.mid.ru

За 13 лет представления России в должности посла Суриков так и не разобрался в элементарном. «Белорусский союз молодежи» был образован в 1991 году комсомольскими функционерами как правопреемник (прежде всего — огромной собственности) запрещённого ЛКСМБ и приказал долго жить в 2002 году. БСМ никогда не был оппозиционной организацией.

Ссылка на некий «младый фронт» также больше похожа на анекдот. На самом деле в Белоруссии действует немногочисленная организация с названием «Молодой фронт» («Малады фронт» по-белорусски), действительно зарегистрированная в Чехии из-за препон белорусской тирании. На самые многочисленные свои акции в последние годы МФ собирал не более 20 человек.

Уважаемое информагентство обращается за комментарием к человеку с таким уровнем компетентности. Редакция тоже хороша — выдала в тираж откровенную чепуху без элементарной проверки.

Откровенно комично выглядит уверенность Сурикова в том, что белорусская оппозиция изначально включила в свой сценарий сопротивления силовым структурам использование бутылок с зажигательной смесью. Кроме слов Сурикова, не приводится никаких фактов или хотя бы фрагментов документов, доказывающих это.

Таковых не предъявляют и власти Белоруссии, скорые на публикацию «разоблачений» различной степени обоснованности. Возникает закономерный вопрос: как Суриков из Барнаула проник в тайные планы белоруской оппозиции, о которых не известно даже в Минске? В свете заявлений Лукашенко о том, что «кукловодят» белорусской оппозицией из Чехии, Польши и Британии, правомерно предположить, что Сурикову предоставляют информацию напрямую оттуда.

Суриков сообщил также (цитата по источнику): «Оппозиция сделала ставку на возможный силовой выход из ситуации с точки зрения непризнания выборов. Понятно, что не получается Майдана, потому что Лукашенко жесткий руководитель и он выполняет свою линию защиты суверенитета Белоруссии, власти от посягательства. (…) Большой, конечно, процент набрал Александр Григорьевич, не исключаю издержки в избирательных комиссиях и желание выслужиться перед властью, оно есть у всех избиркомов. Но в любом случае он выиграл с подавляющем перевесом — в этом нет никаких сомнений».

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На самом деле, сомнения в «выигрыше» Лукашенко в нынешней президентской кампании, которую трудно назвать выборами, огромные и вполне обоснованные. Однако гораздо важнее то, что «майдан» в Белоруссии пытался устроить, как ни странно для не вникающих в частности и тонкости, сам Лукашенко — чтобы картинно победить.

Именно он заинтересован в том, чтобы честных, справедливых и, что немаловажно — законных выборов в Белоруссии не было. Именно он давно и последовательно проводит антинародную и откровенно русофобскую «белорусизацию», фактически реализуя идеи националистов и даже популяризируя их символы. Именно он построил президентскую кампанию 2020 года на антироссийской, националистической платформе и целенаправленно стремился победить мифического «пророссийского кандидата».

До этого Лукашенко почти четверть века зачищал пророссийскую гражданскую активность. Причём делал он это не без пассивной помощи Сурикова, вовлекая посла России (наряду с другими зависимыми) в исполнение самых гнусных политических репрессий.

Белорусский ОМОН Спадар Бурак

При каденции Сурикова демонстративно расправились с витебским литератором и председателем общественной организации «Русский дом» Андреем Геращенко, расправились с могилёвским организатором легальных «Славянских маршей» Дмитрием Денисенко и многими другими. Видя реакцию Москвы на всё это — совершенно отличную от реакции Варшавы, Вильнюса, Вашингтона и Лондона в подобных ситуациях — Лукашенко перешёл к открытому террору, бросив за решётку по сфабрикованному уголовному «делу регнумовцев» трёх белорусских корреспондентов российских СМИ — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Тогда российский посол Суриков даже помогал властям и националистам позиционировать критиков русофобии и сторонников общерусского единства как «экстремистов», якобы «вбивающих клинья» между народами России и Белоруссии.

Столь любезный минскому режиму Суриков уехал, а суриковщина осталась. Её фактически продолжает Мезенцев, который едва ли не туфлю целует, благодаря второстепенных постсоветских карателей за любезное освобождение незаконно захваченных, избитых и ограбленных российских журналистов. При этом ещё десятки российских граждан незаконно лишены свободы в Белоруссии и содержатся в жутких условиях с нелепыми обвинениями в совершении тяжких и особо тяжких преступлений (уголовное «дело вагнеровцев»).

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Российские послы в Белоруссии меняются, проходят ротации и в западных посольствах. Но вот что интересно: «выборы Лукашенко» проходят с неизменным отсутствием пророссийского кандидата при постоянном обновлении шорт-листа «евроориентированных». Возникает ощущение, что Москва не желает работать с белорусским гражданским обществом не просто так, третий десяток лет наслаждаясь садомазохистским комплексом отношений с бывшим председателем совхоза.

Суриков в нынешнем интервью выразил уверенность в полном отсутствии влияния нынешней ситуации на отношения с Россией. По его словам, всегда будут сохраняться споры относительно цен на газ и нефть, но «политического раскола не произойдет».

Так оценивать реальное положение дел может только совершенно оторванный от реальности, откровенно некомпетентный человек. Политический раскол фактически давно произошёл, в конце 2019 года этого не видел только слепой. В 2020 году раскол углубился и достиг прямых обвинений России в подготовке насильственного свержения государственного строя через якобы финансирование кандидатов в президенты, засылку «33 богатырей» из «ЧВК Вагнера» и ещё «около 200» якобы засланных из России, но не пойманных «боевиков» с перспективой отправки новых групп, якобы формировавшихся «под Псковом и Невелем».

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Суриков почти десятилетие занимал пост губернатора Алтайского края, проиграв выборы юмористу Михаилу Евдокимову. Как показывает в том числе и украинский опыт, шутов в большие начальники народ выбирает от отчаяния.

Отметившийся провалами на Алтае и в Белоруссии, Суриков некоторое время пытался носить пикейный жилет, критикуя облагодетельствовавшее его российское руководство. Недавно он стал координировать деятельность рабочей группы общественных советников главы города Барнаула. Ещё и комментирует ситуацию в Белоруссии. К сожалению, после гибели Евдокимова смачно представить весь колорит этой комичной истории уже некому.

Был один хороший посол у России в Белоруссии, пролетевший метеором между такими же, как и он, непрофессиональными дипломатами — Михаил Бабич. МИД РФ тогда дал слабину, причём не только в этом кадровом вопросе.

Михаил Бабич Kremlin.ru

Москва теперь пожинает плоды порочной практики предыдущих десятилетий. Не наблюдается даже попытки готовить послов и команды советников под конкретную страну. Дипломатическая служба стала иногда напоминать элитарную богадельню. Однако главная беда не в этом, а в отсутствии реальной стратегии для постсоветского пространства, интеллектуального и иного обеспечения её реализации.