Минск, , 23:30 — REGNUM Политтехнолог Владислав Рогимов утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно покинул свою страну и вылетел в Москву для непубличной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Рогимов написал сегодня, 12 августа, в своем телеграм-канале.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«По информации от моего источника в АП БелоруссииЛукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», — пишет Рогимов.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что в Белоруссии не прекращаются стихийные акции протеста против президента этой страны Александра Лукашенко и результатов выборов главы государства 9 августа, которые он якобы выиграл.

Протесты жестко подавляются белорусскими силовиками, однако начинает нарастать международная реакция на события в Белоруссии, и режим Лукашенко может столкнуться с изоляцией.