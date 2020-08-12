* ИГ — запрещённая в России организация

Мапуту, , 23:27 — REGNUM О захвате сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосимбоа-да-Прая — имеющего стратегическое значение портового города Мозамбика сообщает сайт Zitamar.

Мосимбоа-да-Прая находится неподалёку от места строительства газовых объектов, на одном из которых работает французская компания Total. Захват порта произошёл накануне, 11 августа.

В захвате обвиняется группировка, которая в прошлом году присягнула на верность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявило, что в окрестностях Мочимбоа-да-Прайя его сторонниками были захвачены две военные базы.

В ходе этой атаки погибли несколько мозамбикских военных, террористы захватили оружие — от пулемётов до реактивных гранат.

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