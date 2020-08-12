Москва, , 23:21 — REGNUM По данным «ОВД-инфо» на акции солидарности с протестующими в Белоруссии возле посольства этой страны в Москве были задержаны по меньшей мере 10 человек.

Напомним, что возле посольства Белоруссии в Москве с вечера 9 августа проходили несанкционированные акции в знак солидарности с протестующими в Белоруссии против результатов выборов. Акции собирали до 100 человек и носили мирный характер. Тем не менее она не были согласованы с властями и затрудняли автотранспортное движение.

Сегодня столичные полицейские попросили собравшихся разойтись. некоторые из них отказались это сделать. Были задержаны по меньшей мере 10 человек.