Нью-Йорк, США, 12 августа 2020, 22:58 — REGNUM Российская Федерация готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами в производстве вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
По его словам, для общей победы над пандемией Россия готова активно сотрудничать со своими зарубежными партнерами в разработке и производстве вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.
Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран в мире сильно заинтересовался вакциной и даже были начаты предварительные переговоры о закупке российской вакцины.
При этом на Западе, где крупные фармокологические компании готовят свои вакцины, скептически отнеслись к российской вакцине, посчитав ее недостаточно безопасной.