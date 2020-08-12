Минск, , 22:54 — REGNUM Белорусское госпредприятие «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС) вечером 12 августа прекратило трансляцию телеканала Euronews, сообщает портал «Наша Нiва».

Телевизор Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Слушатели радиостанции «Говорит Москва» сообщают, что вместо программы на экране транслируется бегущая строка: «Уважаемые абоненты! Канал временно отсутствует по техническим причинам. Приносим свои извинения».

Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии на фоне продолжающихся четвёртый день акций протеста периодически наблюдаются серьёзные перебои с доступом в интернет. Власти республики заявляют о непричастности к сбоям. По заявлению Александра Лукашенко, отключения интернета осуществляются из-за рубежа.