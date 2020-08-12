Могадишо, , 22:48 — REGNUM Один человек погиб и один получил ранение в результате взрыва в сомалийской столице 12 августа, сообщает Gubjug News.

Взрыв. Могадишо AMISOM Public Information

Взрыв прогремел в районе Вабери во время движения автомобиля, зацепившего растяжку на дороге. Погибший и раненый — это те люди, которые находились в автомобиле.

Напомним, предыдущий теракт в Сомали произошёл 8 августа — возле ворот базы вооружённых сил в районе Варта-Набада. Погибли девять человек.

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