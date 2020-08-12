Минск, , 22:56 — REGNUM Все, что произошло в Белоруссии после последних президентских выборов 9 августа, не является сюрпризом как для белорусов, так и для президента страны Александра Лукашенко. Об этом ИА REGNUM заявил сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Александр Лукашенко President.gov.by

Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались уличные протесты, которые силовики пытаются давить с крайней жестокостью. Полиция при столкновении с демонстрантами использует слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. По официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. По данным, представленным оппозицией, он с большим отрывом проиграл Светлане Тихановской.

По словам эксперта, последние демократические, свободные и честные выборы в Белоруссии прошли в 1994 году, когда Лукашенко в первый раз стал президентом.

«Сразу же по приходе к власти Лукашенко приступил к изменению конституционно-правового порядка в стране, приспосабливая его к своим потребностям. Сначала эти изменения коснулись парламентской системы, а в 2004 году была изменена конституция и отменены ограничения по количеству президентских мандатов — один человек неограниченное количество раз имеет право участвовать в выборах президента Белоруссии. Тогда президент США Джордж Буш принял декларацию, в которой назвал Лукашенко последним диктатором Европы. В это время такое решение белорусского лидера действительно было чем-то из ряда вон выходящим. Для остальных стран СНГ этот вопрос не был актуален, так как там президентские сроки были более длинными — по семь или восемь лет. В это время начались и демонстрации против Лукашенко и его метода управления страной. Лукашенко своих политических противников убирал — известны события 1990-х годов, когда попросту исчезло несколько видных оппозиционеров в стране, среди которых был и Юрий Захаренко. До сегодняшнего дня неизвестно, куда и каким образом исчезли политические оппоненты Лукашенко», — напомнил Джукич.

С тех пор президент Белоруссии находится под пристальным вниманием и непрекращающимися санкциями Запада, продолжил сербский эксперт.

«Это как запрет на поездки в западные страны для Лукашенко и его окружения, так и экономические санкции, которые по отношению к Белоруссии ввели США и Евросоюз. Конечно, ко всем этим санкциям должны были присоединиться все страны — кандидаты на прием в ЕС, так как свою внешнюю политику они должны были согласовать с политикой объединенной Европы. Союзная Республика Югославия корректно относилась к Белоруссии и старалась избежать этих санкций, чтобы сохранить традиционно хорошие отношения с этой страной и ее народом», — отметил Джукич.

Поэтому сербский дипломат полагает, что и ранее нельзя было исключать того сценария, который сейчас разворачивается в Белоруссии, вопрос был только в том, какой масштаб приобретут события.

«Это превзошло ожидания многих наблюдателей, а как я вижу на основании крайне нервозной и грубой реакции самого Лукашенко, это превзошло и его ожидания. Лукашенко предельно открытый человек — он всегда говорил, что свою власть он готов защищать с помощью оружия, если понадобится. На этот раз он так и сделал. Лукашенко задействовал всю репрессивную машину, находящуюся в его распоряжении, а в его руках сосредоточена поистине огромная репрессивная сила, намного больше, чем в других странах, учитывая количество силовиков на одного жителя страны. В день выборов белорусский лидер заявил, что он готов для борьбы на каждом фронте, который мог бы открыться», — рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос, можно ли оценивать события в Минске и других городах Белоруссии как очередную цветную революцию, Джукич подчеркнул, что за любыми демонстрациями, даже теми, которые недавно проходили в Белграде и не были такими интенсивными, в той или иной степени стоит внешний фактор.

«Но это также и дежурная фраза, которую использует каждый режим. Конечно, есть вмешательство внешних сил. Но Белоруссия — это не изолированный остров на Марсе, это часть европейского континента, европейской системы безопасности и системы международных отношений. Они подразумевают политические свободы, защиту прав человека, подразумевают, что любой гражданин имеет право выйти на улицу и высказать свое несогласие с властью, но при этом власть не имеет права сделать ему чего-то плохое. ООН заботится о правах человека, об этом же заботится ОБСЕ, Совет Европы, в конце концов, тоже заботится об этом же. Возьмите конституцию любой страны мира, вы увидите, что права человека упоминаются в первых же положениях», — отметил эксперт.

«Так что рассказы о «веснах» и «осенях» цветных революций — это только для наивных. Я при этом считаю, что иностранный след виден во многих событиях, но мы видим, что фактически нет ни одной влиятельной страны, которая не оставляла бы свои следы во многих местах. Для меня вопрос, есть ли в белорусских событиях иностранный след или нет — не главный. Да, он есть, но он не решающий. Если бы не было базового недовольства народа, никто не мог бы вмешаться в жизнь белорусского общества. Страна, в которой попираются основные права человека, в которой нет оппозиции, всегда окажется в фокусе внимания международного сообщества», — подытожил Сречко Джукич.