Минск, , 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны. Об уходе с телевидения журналисты сообщают 12 августа на своих страницах в социальных сетях.

В частности, ведущий «Беларусь-1» Евгений Перлин сообщил на своей странице в Instagram, что его сегодняшний эфир на канале был последним, отметив, что ни один из развлекательных проектов, в которых он участвовал, сейчас «не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались».

«На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Перлин.

О своём уходе с канала «Беларусь-1» сообщила также ведущая Вера Каретникова.

«Этой мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день», — написала она в Instagram.

Ведущая Ольга Бельмач также сообщила на своей странице в Facebook, что с сегодняшнего дня не работает в Белтелерадиокомпании. Ведущая ОНТ Ольга Богатыревич разместила в Instagram фотографию своего заявления об увольнении. Поступают сообщения, что решения о прекращении работы на телевидении уже принял и ряд других журналистов.