Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Российской пропагандой назвал автор статьи в The New York Times действия активистов движения Black Lives Matter по сожжению флага США и Библии.

Напомним, Black Lives Matter были замечены в том, что бросали в костёр во время беспорядков в городе Портленде (штат Орегон, США) томики Библии.

Как сообщали американские СМИ, они делали это под лозунгом «Иисус был белым». Это произошло 1 августа 2020 г., а раньше они были замечены в том, что сожгли обмотанную американским флагом голову свиньи.

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