12 августа 2020 | Время чтения 3 мин

В организации всего этого ежедневно по всей стране задействованы как минимуму от 50 до 60 тысяч человек. Ежедневно на них тратится, по самым скромным подсчетам, 50 000 000 рублей, это не считая тех, кто сидит в ближнем зарубежье, в штабах, где разрабатываются сценарии,

Иван Муравьёв, , 22:30 — REGNUM По каким-то причинам август для нашей страны почти каждый год отмечен если не потрясениями, то знаковыми событиями. Этот август не стал исключением. Хотя начался он неспокойным июлем в Хабаровске, и каким он себя проявит на фоне выборов в Белоруссии, не скажет никто. Хабаровск неспокоен уже более месяца. Анализируя подачу материалов СМИ, прежде всего либеральных, ютуб-каналов, «лидеров мнений», становится очевидным, что за этой удивительной стабильностью протеста есть четкая координация всех событий в Хабаровске и не только в нем.

Бинго

Начинают искрить Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Якутск, Санкт-Петербург — вот далеко не полный перечень городов, которые уже участвуют в этом. В действиях участников событий наблюдается организационное начало: четкая координация, тайминг, работа профессиональных «заводил», провокаторы, маршалы колонн, работа дизайнеров, единая полиграфия, атрибутика, профессиональные вербовщики «мяса», логисты, и локационщики.

В организации этого всего ежедневно по всей стране задействованы как минимуму от 50 до 60 тысяч человек. Ежедневно на них тратится по самым скромным подсчетам 50 000 000 рублей, это не считая тех, кто сидит в ближнем зарубежье, в штабах, где разрабатываются сценарии, пишутся статьи для говорящих голов, нужно также учесть затраты на формирование «правильного» информационного поля. Хочется спросить: это кто у нас такой богатенький и бесстрашный? Появление символики: поднятый вверх кулак, символ всех цветных революций, открыто фигурирующий на футболках, плакатах, в логотипах ютуб-каналов, например, «Противостояние HD» — это уши господина Сороса. А если мы говорим Сорос, то подразумеваем весь либеральный фининтерн, и все элиты в него входящие, в том числе и российские, включая либеральное крыло правительства, Национальный банк России и часть администрации президента России. Наверняка не прочь подкинуть денег в организацию смуты за Уралом Турция, ослабление нашего государства изнутри — это для неё шанс поправить свои дела. О чем, кстати, совсем недавно говорил министр иностранных дел Турции. Не забываем ось Токио — Анкара. Китай — третий радующийся при двух дерущихся — смотрит и наблюдает, ждёт своего часа. Когда час настанет, Китай обязательно вступит в игру. Стратагема «третий радующийся» полностью звучит примерно так: третий радующийся при двух дерущихся получает всё. Украина, для неё развал России — мечта на протяжении последних шести лет. Именно там находится штаб, именно оттуда разгоняются статьи, фейки, именно оттуда приехали профессиональные организаторы протестов. Беларусь — Батька знал и знает, что протесты будут, именно с его территории идёт трафик «профессиональных революционеров». Когда он заявил, будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело, он знал, что во время его выборов России будет не до него. Это далеко не полный список, это только то, что видно невооруженным глазом. Думаю, что спецслужбы знают гораздо больше или как минимум должны знать. При этом либеральное крыло правительства, руководство банка России, ряд чиновников искусственно создали за Уралом условия для нестерпимого положения граждан России, которое стало благодатной почвой для применения против государства сценария по дестабилизации страны, с далеко идущими планами. Как так получилось? Это война, прокси-война, но от этого ее последствия для страны не менее разрушительны. Это требует адекватных, грамотных и быстрых ответов на все вызовы от Владивостока до Минска. Август только начался.