Москва, , 21:19 — REGNUM Граждане России, задержанные в Белоруссии в преддверии президентских выборов, в ближайшие дни могут быть переданы российской стороне. Об этом 12 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства, отметив, что это может произойти «до конца недели».

Источник добавил, что российские граждане, как предполагается, покинут Минск воздушным путём.

Тем временем в посольстве России в Минске заявили агентству «Sputnik Беларусь», что работают над тем, чтобы задержанные смогли как можно скорее вернуться домой. Точных сроков дипломаты назвать не смогли, но заявили, что рассчитывают на их освобождение в ближайшие дни.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина России, которые, по утверждению белорусской стороны, являются боевиками и имели целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Генпрокуратура Украины сегодня направила Белоруссии официальный запрос о выдаче 28 задержанных для уголовного преследования их за предполагаемое участие в боевых действиях в Донбассе.

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