* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 20:53 — REGNUM Ликвидация терроризма на Ближнем Востоке не в интересах США, заявил сирийский президент Башар Асад в парламенте Сирии 12 августа, сообщает SANA.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Асад «Соединённым Штатам нужны террористы в регионе, особенно «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийский лидер добавил, что американское руководство фактически продолжает помогать террористам через так называемый Закон Цезаря.

Напомним, Закон Цезаря был принят в США в конце прошлого года. По этому закону власти США могут накладывать санкции на тех, кто сотрудничает с сирийским правительством («вторичные санкции»).

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