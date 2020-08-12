Москва, , 20:47 — REGNUM В Москве полиция оттеснила участников акции протеста от здания посольства Белоруссии на пересечении улиц Маросейка и Покровка. Об этом сегодня, 12 августа, сообщают столичные СМИ.

Здание посольства Белоруссии. Москва Vadim Zhivotovsky

Напомним, что небольшие акции протеста проходили у посольства Белоруссии в Москве после выборов белорусского президента, состоявшихся 9 августа. Официально на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, но оппозиция результатов выборов не признает и устраивает акции протеста в Белоруссии. Также небольшие акции проходили и в Москве перед зданием посольства Белоруссии. Большого резонанса они не имели и не были согласованы с властями.

Сегодня сотрудники полиции попросили участников акции разойтись и оттеснили их от здания посольства. Столкновений не было.