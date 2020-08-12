Дамаск, , 20:34 — REGNUM Из-за падения артериального давления речь сирийского президента Башара Асада, выступавшего сегодня, 12 августа, впервые перед новым составом парламента, была ненадолго прервана, сообщает SANA.

После небольшого перерыва Асад продолжил выступление, но уже через четверть часа попросил у членов Народного совета Сирии разрешения выйти на минуту из зала заседаний для приёма лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Асад произнёс речь на открытии первой сессии новоизбранного сирийского парламента. Он заявил, что выборы состоялись, несмотря на пандемию, и теперь открывается новая страница сирийской политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Асад выступил на первой сессии нового парламента Сирии