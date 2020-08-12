Дамаск, , 19:47 — REGNUM Избрание сирийским народом нового парламента «открывает дверь откровенному диалогу» внутри Сирии, заявил 12 августа президент страны Башар Асад, сообщает SANA.

Башар Асад Kremlin.ru

Асад сделал своё заявление, выступив на первой сессии Народного совета Сирии.

Асад «Волеизъявление 19 июля проходило в условиях честной борьбы и состоялось, несмотря на пандемию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по избранию членов Народного совета Сирии прошло в стране 19 июля 2020 г. Большинство голосов набрала правящая партия «Баас».

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