Бишкек, , 19:19 — REGNUM Партия коммунистов Киргизии уведомила центризбирком об отказе от участия в выборах депутатов республиканского парламента, запланированных на 4 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК сегодня, 12 августа.

Также этот политический блок отозвал своих уполномоченных представителей при центральной комиссии по выборам и проведению референдумов

Центризбирком принял решение Партии коммунистов к сведению и аннулировал регистрацию представителей политблока.

Причину, по которой представители Партии коммунистов Киргизии решили отказаться от дальнейшей борьбы за депутатские мандаты, пока озвучена не была.

ИА REGNUM напоминает, что после ухода Партии коммунистов участие в предвыборной гонке продолжат еще 43 политических партии.