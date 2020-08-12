Москва, , 19:08 — REGNUM О работе, проделанной группировкой МЧС РФ в Бейруте, доложено российскому президенту Владимиру Путину, сообщили 12 августа в пресс-службе Кремля.

О работе по ликвидации последствий взрыва в порту ливанской столицы (произошёл 4 августа 2020 г.) Путину доложил Евгений Зиничев, российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о её поэтапном выводе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские специалисты службы МЧС в Бейруте осуществляли поисково-спасательную операцию. Также пострадавшим от взрыва они оказывали врачебную помощь: помощь получили сотни человек.

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