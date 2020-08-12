Париж, , 18:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным высказал серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

Как отмечается, французский лидер заявил о недопустимости насилия в отношении граждан и высказал мнение о необходимости диалога между властями Белоруссии и протестующими.

Ранее сегодня пресс-служба российского лидера сообщила, что в ходе телефонного разговора Путина и Макрона в числе прочего была «затронута и текущая ситуация в Белоруссии». Других подробностей на эту тему в Кремле не раскрыли.

Отмечалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, массовые акции протеста продолжаются в Минске и других городах Белоруссии четвёртый день. В столкновениях с силовиками пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

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