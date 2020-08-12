Астрахань, , 18:43 — REGNUM В Астрахани с выборов депутатов гордумы седьмого созыва хотят снять трёх кандидатов, зарегистрированных от партии «Справедливая Россия». Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

По словам Шеина, иск об отмене регистрации кандидата Анны Дорофеевой подала кандидат-самовыдвиженец Ирина Дорофеева, заявив, что при выдвижении её тёзки партией «не соблюдена процедура». Такая формулировка, по мнению Шеина, ставит под угрозу положение всех выдвинутых партией кандидатов — в чем конкретно заключаются претензии истицы, в заявлении не указано.

Аналогичные иски были поданы также в отношении двух других кандидатов-«справедливороссов» — Олега Дивинчука и Виктора Федорова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в гордуму Астрахани состоятся 13 сентября 2020 года. В них принимают участие кандидаты от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Родина», а также самовыдвиженцы.