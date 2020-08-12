Минск, , 18:42 — REGNUM Семь станций метрополитена в Минске закрыты вечером 12 августа «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter.

Станция метро Купаловская. Минск Antares 610

Как уточняется, с 17:35 на вход и выход закрыты станции «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», с 18:00 также перестали работать станции «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная».

»Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Минске и других городах Белоруссии четвёртый день продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов.

В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

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