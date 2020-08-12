Минск, 12 августа 2020, 18:32 — REGNUM Журналистов в ходе подавления протестов в Белоруссии трогать не будут, если они не станут мешать задержаниям нарушителей закона, сообщает 12 августа БелТА.
С таким заявлением выступил белорусский министр внутренних дел Юрий Караев на рабочем совещании.
При этом он попросил представителей СМИ не подвергать себя риску, присутствуя на незаконных уличных акциях. Глава МВД Белоруссии утверждает, что в основном задержанных в ходе беспорядков журналистов отпускают без составления административного протокола.
В МВД Белоруссии заявили, что вопрос работы журналистов, как иностранных, так и белорусских, на протестных акциях находится на личном контроле министра внутренних дел.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Белоруссии был задержан ряд российских журналистов. В целом, по данным Белорусской ассоциации журналистов, за последнюю неделю в стране были задержаны 55 представителей СМИ.
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