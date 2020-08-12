Париж, , 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Материал, который сопровождает данная фотография, озаглавлен: «Завтра не умрет никогда» — так называлась одна из серий бондианы, выпущенная на экраны в 1997 году. Тогда на афише Джеймс Бонд был одет в такой же смокинг и держал в руке неизменный пистолет.

Владимир Путин Kremlin.ru

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина была разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Её испытали на себе работники центра, а также группы добровольцев. Российский лидер заявил, что одна из его дочерей также испытала на себе вакцину против коронавируса.

В мире новость о появлении первой вакцины против коронавируса была воспринята неоднозначно. Ряд стран воспринял это известие позитивно, и даже были начаты переговоры о возможной закупке российской вакцины. При этом западные страны довольно скептически отнеслись к этому известию, заявив, что вакцина до конца не проверена на безопасность.

Стоит отметить, что в мире отчетливо наблюдается вторая волна пандемии коронавируса, и число выявленных случаев уже превысило 20 млн. От последствий COVID-19 умерли как минимум 740 тысяч человек. Пандемия мешает нормальной экономической деятельности, перегружает систему здравоохранения и явно трансформирует человечество в худшую сторону. В этой связи форсированное внедрение вакцины против коронавируса выглядит оправданным.