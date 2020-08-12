Киев, , 17:54 — REGNUM Украина может выполнить условия «формулы Штайнмайера» в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, но если это будет частью комплексного плана, отвечающего интересам Киева.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Об этом в интервью «Радио НВ» сегодня, 12 августа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части Минских соглашений. И «формула Штайнмайера» является его частью», — заявил министр.

«Соответственно, если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины — то почему бы и нет?» — отметил далее Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее новый глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина никогда официально не отказывалась от «формулы Штайнмайера», но при этом в Киеве не понимают, как ее имплементировать.

Еще в октябре 2019 года на переговорах в Минске стороны согласовали дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе на базе «формулы Штайнмайера». Соответствующую подпись от Киева поставил Леонид Кучма. Решение привело к острому внутриполитическому кризису — ряд политических сил и местных советов выступили против.

Данная формула регулирует вступление в силу т.н. «особого статуса» для Донбасса.