Бишкек, , 17:52 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов сегодня, 12 августа, принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство нового здания школы в селе Калыгул в Чуйской области.

Глава правительства отметил, что чиновники должны прилагать максимальные усилия для обеспечения доступа граждан к получению качественного образования.

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«Развитие регионов является приоритетным направлением нашей деятельности. Наличие таких школ говорит о том, что многое еще предстоит сделать. Данная школа — одно из старейших учебных заведений в Чуйском районе, а дети вынуждены учиться в школах, расположенных в соседних селах», — посетовал он.

Боронов поручил местным властям завершить строительство школы до начала холодов.