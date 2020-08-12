Бамако, , 17:47 — REGNUM В Бамако возобновились массовые антиправительственные протесты, 12 августа сообщает агентство Associated Press.

Малийские силовики U.S. Africa Command

На улицы столицы Мали с требованием отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты вышли несколько тысяч человек, возглавляемых оппозиционной коалицией M5-RFP.

Протесты и массовые беспорядки охватили Мали в июле. Беспорядки стали наиболее крупными после применения против демонстрантов огнестрельного оружия со стороны силовиков.

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