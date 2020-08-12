Киев, , 17:30 — REGNUM На содержание государственной дачи «Конча-Заспа» в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Владимира Зеленского, из государственного бюджета в этом году потратят почти 3,5 млн грн.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом сообщил сегодня, 12 августа, депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арьев заявил, что соответствующая сумма фигурирует в официальном ответе на запрос от руководителя офиса президента Андрея Ермака. Документ есть в распоряжении, отметил депутат.

Также парламентарий отметил, что по его данным, готовиться к переезду на дачу Зеленский начал в июне 2019 года, как только стал президентом, и при этом его публичная риторика была совершенно другой.

Арьев отметил, что Зеленский имеет 5 квартир в Киеве, роскошную виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии.

«Но своих собственных тысяч квадратных метров жилья Зеленским оказалось мало… и они решили жить за народные деньги. А вы, уважаемые украинцы, после этого и дальше слушайте, как нынешний президент рассказывает вам, что нормально прожить можно и за минималку», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля некоторые СМИ сообщили, что Зеленский отправляется ночевать не в свой дома, а в госрезиденцию «Конча-Заспа».

Через несколько дней офис президента официально подтвердил информацию о переезде, сообщив, что Зеленский продал дом и земельный участок, и будет временно проживать в государственной резиденции.