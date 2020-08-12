Прага, , 17:27 — REGNUM Борьба с Коммунистической партией Китая оказалась труднее холодной войны, сообщил 12 августа американский госсекретарь Майк Помпео, выступая в Чехии.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что Соединённые Штаты вынуждены бороться против Компартии Китая так, как не приходилось бороться с СССР.

Помпео «Во многом из-за того, что китайская Компартия уже проникла в наши экономики, политику и общество, что Советскому Союзу не удавалось».

В связи с этим он заявил, что сейчас идёт не новая холодная война (1946−1991 гг.), а нечто более тяжёлое для Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа Помпео заявил, что у Вашингтона нет надежд, что удастся переломить политику Пекина в отношении Гонконга.

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