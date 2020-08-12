Минск, , 16:59 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии отредактировало свое сообщение о разгоне демонстрантов в Бресте, в первоначальном варианте которого указывалось, что силовики применили огнестрельное оружие против протестующих.

Табельное оружие The-village.ru

Сегодня, 12 августа, в своем телеграм-канале МВБ Белоруссии сообщило, что минувшей ночью силовики в Бресте были вынуждены «применить огнестрельное оружие на поражение» против протестующих, которые пытались атаковать правоохранителей с помощью стальной арматуры.

Однако теперь сообщение отредактировано и выглядит следующим образом:

«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с вечера 9 августа в Белоруссии идут массовые акции протеста против результатов выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протесты практически сразу переросли в столкновения с силовиками. Есть жертвы и многочисленные раненные. Задержаны тысячи людей.