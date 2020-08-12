Северодвинск, Архангельская область, , 16:59 — REGNUM На воинском мемориальном комплексе на острове Ягры в Северодвинске прошло траурное мероприятие, посвященное 20-летию гибели подлодки «Курск».

Траурное мероприятие на воинском мемориальном комплексе на острове Ягры в Северодвинске © Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, в церемонии принял участие врио губернатора Александр Цыбульский.

«Прошло уже двадцать лет. Но мы хорошо помним, как вся страна следила за спасательной операцией. Навсегда в памяти и та боль, которую все мы испытали, когда узнали о гибели подводников. Баренцево море забрало 118 молодых ребят, восемь из них были жителями Архангельской области. Это герои, которые навечно останутся в нашей памяти», — сказал глава региона.

Напомним, атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года. В результате катастрофы, которая произошла во время учений в Баренцевом море, весь экипаж подлодки погиб при исполнении воинского долга. В составе экипажа «Курска» были северодвинцы — матрос Андрей Дрюченко, мичман Сергей Грязных, старший лейтенант Сергей Узкий, архангелогородцы — старший лейтенант Максим Рванин и матрос Алексей Коркин, матрос Алексей Шульгин из Котласа, житель поселка Луковецкий Холмогорского района — мичман Яков Самоваров, житель поселка Лепша Няндомского района — старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов.

Собравшиеся почтили память погибших подводников минутой молчания, возложили цветы к установленному в память о них скорбному камню.