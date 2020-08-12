Киев, , 16:45 — REGNUM Задержанные в Белоруссии лица, запрос о выдаче которых направил Киев, являлись активными участниками боевых действий в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщается 12 августа на странице Генпрокуратуры Украины в Facebook.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Как уточняется, всем им инкриминируется часть 1 статьи 258−3 УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней», которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

«Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает украинская прокуратура.

Напомним, ранее стало известно, что Киев направил белорусской стороне официальный запрос о выдаче 28 человек из числа 33 задержанных в конце июля под Минском. Большинство из них — граждане России. Девять человек, по данным украинских властей, являются гражданами Украины.

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