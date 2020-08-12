Минск, , 16:45 — REGNUM «Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — заявил 12 августа народный артист СССР, артист мира (ЮНЕСКО)Владимир Спиваков, возвращая Александру Лукашенко высший белорусский государственный орден Франциска Скорины.

Владимир Спиваков Kremlin.ru

Лукашенко наградил Спивакова орденом Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.

«Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — отметил Спиваков в обращении к Лукашенко.

Возвращая орден, Спиваков так объяснил своё поступок: «Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».

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