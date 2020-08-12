Брест, Белоруссия, , 16:40 — REGNUM В ходе подавления массовых акций протеста недовольных продолжением бессменного правления Александра Лукашенко белорусская милиция начал применять боевое оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — проинформировало МВД.

Ранее белорусские силовики подчёркивали, «что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось».

Напомним, по итогам состоявшегося 4−9 августа голосования Центризбиркомом Белоруссии заявил, что Александр Лукашенко получил 80,08%, а его ближайший конкурент от оппозиции Светлана Тихановская — всего 10,9%. С вечера 9 августа в десятках белорусских городов не утихают массовые акции протеста: люди требуют прекратить фальсифицировать выборы и положить конец бессменному правлению Лукашенко.

Власти Белоруссии вынудили Тихановскую выступить в Центризбиркоме с видеообращением к манифестантам, в котором содержится призыв отказаться от выражения массового недовольства. Взамен она получила возможность уехать в Литву. Её муж остался в белорусском следственном изоляторе — ему грозит более 10 лет лишения свободы.

Граждане Белоруссии не вняли призыву Тихановской и продолжили участие в массовых акциях протеста. Похожие на бандитов группы в униформе без опознавательных знаков доставляются на ведомственных автомобилях к местам скопления протестующих, избивают их и разгоняют с использованием спецтехники, слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль.

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