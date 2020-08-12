Москва, , 16:35 — REGNUM Власть в Белоруссии является действующей и легитимной, однако это не даёт ей права применять насилие в отношении мирных граждан. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

«У этой медали есть две стороны. С одной стороны, власть — действующая и легитимная, то есть выборы признал наш президент Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и, в принципе, достаточно большое число стран признали избрание Александра Лукашенко в качестве президента. Соответственно, власть остаётся легитимной и законной с формальной и правовой точки зрения. Но, видимо, сами жители Белоруссии недовольны результатами голосования и не считают их легитимными. И, исходя из этого, они выражают своё мнение, выходя на улицы и высказывая недовольство теми результатами, которые были объявлены. Люди имеют право высказывать своё мнение, но им это мнение высказывать не дают», — сказал Краснов.

По его словам, на демонстрации граждан не пускают, власти их разгоняют, «но, судя по тому, какие выходят репортажи, где силовики применяют в отношении мирных граждан и физическую силу, и спецсредства, власть неадекватно реагирует на своих граждан, а Лукашенко хочет удержать власть в своих руках ещё в течение длительного времени»: «С моей точки зрения, такое необоснованное и жёсткое отношение к своим гражданам может привести к майдану. Так себя вести силовикам по отношению к гражданам ненормально, незаконно и необоснованно».