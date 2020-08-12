Мадрид, , 16:18 — REGNUM Вопрос местонахождения отрёкшегося от престола и эмигрировавшего короля Испании Хуана Карлоса I — это не вопрос к главе испанского правительства, сообщил 12 августа журналистам премьер-министр страны Педро Санчес.

После встречи с королём Испании Филиппом VI, отвечая на вопрос о том, что известно о стране, в которую уехал Хуан Карлос I, Санчес сказал, что не уполномочен отвечать, поскольку переговоры с главой государства «остаются конфиденциальными».

Санчес добавил, что информация о местонахождении Хуана Карлоса I может быть получена или в королевском дворе или у самого уехавшего монарха.

Напомним, Хуан Карлос I объявил 3 августа своему сыну Филиппу VI, что уезжает. Предположительно, его эмиграция связана с коррупционным скандалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через четыре дня, 7 августа, газета ABS написала, что монарх уехал в ОАЭ.

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