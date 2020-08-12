Минск, , 16:16 — REGNUM Представленный по государственному телевидению Белоруссии индивидуальный предприниматель Михаил Симаков не является «кассиром» оппозиции, изъятые у него деньги он получил с продажи автомобиля. Об этом заявила жена предпринимателя, которого вечером 11 августа на глазах у семьи жестоко избили и похитили неизвестные «люди в штатском».

С утра 12 августа белорусские пропагандисты тиражируют сенсацию: пойман якобы финансист протестных выступлений. На кадрах допроса полуголый избитый мужчина признаётся, что выложенные $9 тыс принадлежат ему. Причём в комментариях пропагандистов сумма изъятого на $1 тыс больше, чем заявлено в оперативной видеозаписи.

«Никому не выдавал, мои личные деньги», — ответил Симаков в кабинете следователя.

Государственные СМИ преподносят произошедшее как якобы уже доказанный факт преступления. Ещё не завершено расследование, нет решения суда, а спецслужбы и пропагандисты уже отчитались о поимке гражданина, который якобы подкупал участников массовых протестных выступлений.

Екатерина Симакова увидела из окна, как её муж подъехал к их дому на проспекте Независимости и подвергся нападению в классических традициях криминала «лихих 90-х». Она выбежала с пятого этажа дома без обуви защищать мужа — её тоже избили (сотрясение мозга и шрам на голове). За всем этим наблюдали малолетние дочери пострадавших.

Тёща задержанного Наталья Симакова рассказала изданию naviny. by о происхождении денег: «Михаил уже много лет занимается продажей подержанных автомобилей. Он индивидуальный предприниматель. В последние дни работа крайне осложнилась из-за отсутствия интернета, но он старался заработать, как мог. Получилось продать машину, оформил все документы и получил деньги. Все документы о продаже автомобиля, о происхождении денег имеются».

«На него напали, есть свидетели. Например, сосед делал снимки, жена Михаила, моя дочь, видела происходящее. Мы не понимаем, почему выбор пал именно на Михаила, кто сообщил этим людям, что он едет с крупной суммой денег, и, наконец, почему его называют человеком, который платит за участие в акции, — сказала тёща ИПшника. — Лицо моего избитого зятя было все утро на экране телевизора. Внучка испугалась, мы в шоке из-за того, что подобное происходит в нашей стране — человека похищают возле его дома и обвиняют в каких-то немыслимых преступлениях. Я возмущена этой клеветой!».

Миф о том, что «в Минске задержаны иностранные координаторы беспорядков» поддерживается не только через официоз, но и негосударственные издания. Целенаправленно формируется представление о том, что участники массовых акций протеста куплены и что ими руководят из-за рубежа.

Похоже, именно такие мифы и кладутся в основу российских ток-шоу при обсуждении массовых акций протеста в Белоруссии. Александр Лукашенко направил на улицы тысячи бойцов без опознавательных знаков для избиения возмущённых фальсификацией выборов. Целенаправленным нападениям подвергаются журналисты — их избивают, ломают их технику, уничтожают отснятые документальные свидетельства, лишают свободы.

Судя по истории семьи Симаковых, настало время террора в отношении «буржуев», о которых ранее вспоминал Лукашенко. Как и в «деле вагнеровцев», спецслужбы и пропагандисты Белоруссии не могут предъявить лучших «доказательств», чем демонстрация наличной валюты.