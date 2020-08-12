Казань, , 16:38 — REGNUM В столице Татарии каждые два года на конкурсной основе будут избираться 25 членов будущего молодежного парламента. Решение о его создании приняли на очередной сессии гордумы в Казанской Ратуше.

Молодежный парламент будет осуществлять просветительскую и разъяснительную работу, направленную на повышение правовой культуры и юридической грамотности молодых горожан. Также работа нового органа будет направлена на формирование у молодежи активной гражданской позиции, взаимодействие с международными, российскими и региональными общественными объединениями. Парламент для молодежи станет эффективной площадкой реализации их идей и инициатив.

При Госсовете РТ с 2004 года уже функционирует молодежный парламент. Подобные органы формируют и в муниципалитетах республики. Голосование за кандидатов предложено провести на портале госуслуг. Городские власти призывают активную молодежь принять участие в конкурсе и обещают прислушиваться к их мнению.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 31 июля вели прием заявок на конкурс лидеров в сфере молодежной политики, которые смогут получить жилье по программе социальной ипотеки. Первоначальный взнос, в случае победы, за выбранную квартиру составит не менее 10% от общей стоимости, что также повлияет на отбор участников, поскольку заявителю необходимо подтвердить платежеспособность и наличие стабильного дохода для своевременного погашения ежемесячных платежей.

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