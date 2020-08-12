Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Обсуждение кандидатуры на пост премьер-министра Грузии из числа представителей оппозиционных партий до завершения выборов пока является преждевременным. Об этом, как передает Report, 12 августа сказал журналистам лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

По мнению политика, вопрос о выдвижении кандидата на пост главы грузинского правительства был «подброшен» оппозиции и мешает всем сосредоточиться на политической борьбе с правящей партией «Грузинская мечта» и ее лидером Бидзиной Иванишвили.

«Сейчас для нас главное — покончить с разбитыми мечтами Бидзины Иванишвили и начать восстановление Грузии, тогда и определится, кто станет премьер-министром. Я думаю, что обсуждение кандидата в премьеры сегодня испортит дело», — сказал Нателашвили.

Напомним, парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Партия, которая на них победит, будет назначать премьер-министра и членов правительства.

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