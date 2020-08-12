Прага, , 15:53 — REGNUM Европейский союз должен принять меры и активно отреагировать на происходящее в Белоруссии после президентских выборов. С таким призывом 12 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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Бабиш признался, что события в Белоруссии шокировали его.

«Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе», — приводит ТАСС слова политика.

Премьер-министр добавил, что граждане Белоруссии имеют такое же право на демократию и свободу, как и граждане любой другой страны Европы. При этом он выразил надежду на то, что Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Белоруссии и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа.

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Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии осуждает любые проявления насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии и считает это «волной репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов.

Большая часть кандидатов на высший руководящий пост уже оспорила итоги голосования, заявив о нарушениях, а в республике начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

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