Москва, , 15:32 — REGNUM Власти США пытаются использовать интернет исключительно для достижения своих целей, заявил 12 августа замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Кибербезопастность Government.ru

«Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей», — сказал Медведев на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом, добавив, что так быть не должно.

Замглавы Совбеза заявил, что поведение Вашингтона и ряда других стран в интернете лишает представителей бизнеса уверенности в защите их интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании Медведев заявил, что все государства должны на равных условиях участвовать в регуляции интернет-сферы.

Призывы российской стороны на международной арене пока в целом не нашли должного отклика, кроме партнёров по БРИКС, которые с осторожностью прокомментировали данное предложение, подчеркнул он.