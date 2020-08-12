Киев, , 15:31 — REGNUM Киев настаивает на выдаче Украине 28 задержанных в Минске граждан России, девять из которых, по данным украинской стороны, являются гражданами Украины. Соответствующий запрос офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба офиса.

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«Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале

В офисе генпрокурора добавили, что вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине придётся доказать вину граждан России, прежде чем можно будет говорить об их экстрадиции. Пока, по его словам, такой вопрос не стоит.

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Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры Украины и Белоруссии, касающиеся выдачи граждан России, которые предположительно являются членами частной военной компании «Вагнер», продолжаются, но пока безрезультатно. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что вопрос экстрадиции российских граждан всё же будет решён.

Напомним, 33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии в конце июля. Белорусская сторона обвинила их намерении дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Также, по утверждению Минска, часть задержанных принимала участие в войне в Донбассе.