Осло, , 16:00 — REGNUM 12 августа премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о внесении шести регионов Швеции в «красный список». Ужесточение ограничения по отношению к жителям Швеции обусловлено неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 12 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В «красный список» вошли следующие лены Швеции: Блекинге, Эстергётланд, Эребру, Уппсала, Даларна и Вермланд.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство Норвегии ввело в действие систему «красных» и «зеленых» зон. Жители «красных» зон, где эпидемиологическая ситуация является неблагожелательной (более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 100 000 человек) по прибытии в «зеленые» зоны должны быть помещены на карантин. Власти при получении соответствующей рекомендации Норвежского института общественного здравоохранения также оставляют за собой введения или ужесточения мер по инфекционному контролю.

При этом в красный список попали также пять стран: Исландия, Мальта, Нидерланды, Польша, а также Кипр.

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