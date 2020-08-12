Турин, Италия, , 15:19 — REGNUM Лишь 50,8% граждан Италии убеждены в том, что стране не нужно выходить ни из ЕС, ни из зоны евро, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованные в среду, 12 августа.

Евросоюз и его проблемы moritz320

В аналогичном опросе двухнедельной давности этот показатель составлял 51,4%.

За выход Италии из ЕС выступают 38,4% граждан (в конце июля таких было 37%), за выход из зоны евро — 40,4%, 33% респондентов поддерживают и то и другое предложение (двумя неделями ранее этот показатель составлял 32,3%).

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