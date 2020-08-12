Киев, 12 августа 2020, 15:22 — REGNUM Правительство Украины предложило Верховной раде принять закон об отмене бумажного паспорта. Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 12 августа в своём Telegram-канале.
По его словам, нововведение коснётся только людей младше 45 лет.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. В документе не только содержатся противоречивые пункты, но и предусмотрено освобождение казино от налогов сроком на четыре года.
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