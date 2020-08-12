Киев, , 15:22 — REGNUM Правительство Украины предложило Верховной раде принять закон об отмене бумажного паспорта. Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 12 августа в своём Telegram-канале.

По его словам, нововведение коснётся только людей младше 45 лет.

«Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт. Таким образом, если вам ещё не исполнилось 25 лет — вам выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижении 25-летнего возраста. Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45-летнего возраста», — рассказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. В документе не только содержатся противоречивые пункты, но и предусмотрено освобождение казино от налогов сроком на четыре года.

Читайте также: Зеленский подписал закон о легализации азартных игр на Украине