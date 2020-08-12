Рим, , 15:14 — REGNUM Правительство Италии в среду, 12 августа, утвердило протокол организации и проведения общенационального референдума, который должен состояться в сентябре.

Избирателей без медицинских масок на территории участков не пустят. Не рекомендовано приходить тем, у кого температура выше 37,5 градусов, однако проверки на участках не предусмотрены.

Также предполагается, что избиратели должны будут сохранять метровую дистанцию друг от друга, а помещения в течение двух дней голосования будут регулярно дезинфицироваться.

Референдум пройдет 20 и 21 сентября. По инициативе входящей в правящую коалицию популистской партии «Движение 5 звезд» граждане страны ответят на вопрос, поддерживают ли они идею сокращения числа депутатов в обеих палатах парламента на треть.